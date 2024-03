Generalforsamling og foredrag

Dragør Lokalhistoriske Forenings generalforsamling blev af Michael Frederic Hvid Hawkins fulgt op af unyttige historiefacts

Dragør Lokalhistoriske Forening havde tirsdag den 12. marts en rolig ordinær generalforsamling i en fyldt festsal på Wiedergården.

Formanden Dines Bogø gennemgik sidste år, der havde været meget begivenhedsrigt med mange velbesøgte arrangementer – og han modtog da også velfortjent forsamlingens applaus for sit veludførte arbejde.

Forsamlingen godkendte herefter en kontingentstigning gældende fra 2025 og valgte den tidligere formand for Aktive Kvinder, Berit Libnau Nielsen, som suppleant til bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter på posterne.

Som afslutning på mødet havde bestyrelsen en lille overraskelse til to af foreningens meget aktive medlemmer, nemlig Hanne Vestmar og Poul Mærkedahl, der er drivkraften ved opstilling og nedtagning af borde, stole og meget andet i forbindelse foredragene i aktivitetshusets festsal. Begge modtog under stor applaus fra salen foreningens æresbevis og reverspin for deres meget værdsatte indsats.

Unyttige historiefacts

Efter generalforsamlingen var der foredrag om »unyttige historiefacts« af Michael Frederic Hvid Hawkins, der er forfatter og lektor ved Aalborg Katedralskole.

Det er blevet Michael Frederic Hvid Hawkins’ passion at gøre historieundervisning lidt mere levende, og det gør han endda også ved at skrive bøger om stoffet.

Michael Frederic Hvid Hawkins’ mangeårige virke som underviser lod sig ikke fornægte. Han havde festsalen i sin hule hånd allerede fra starten, og gennem hele foredraget fik han fremkaldt mange smil og grin fra tilhørerne.

Aftenens foredragsholder havde samtidig fået indflettet nogle meget lokale vinkler på Amager og ikke mindst Store Magleby – eller, som han sagde, »Store Storeby«, som byen burde hedde på nudansk, da »magle« kan oversættes med store.

Næste arrangementer

Tirsdag den 2. april kl. 19 gentager Helle Bjorholm det udsolgte foredrag fra februar om »Skibsrederfamilierne fra Dragør«.

Der er travlhed i den lokalhistorieks forening, for allerede ugen efter – tirsdag den 9. april – kommer stadsarkivar på Frederiksberg Caspar Christiansen til Dragørs Aktivitetshus’ festsal, hvor han vil fortælle om »Hollænderne på Frederiksberg«.

TM