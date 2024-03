Gode råd fra politiet

Tirsdag den 5. marts kl. 14.30 kommer Københavns Politi forbi Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården, hvor de til dagens fremmødte vil komme med en række gode råd om at sikre sig imod bedrageri, tyveri og andre udfordringer.

Deltagerne får muligheden for at se, hvordan et politiskilt ser ud, at høre om indbrudssikring og for at få råd til, hvad man skal gøre, hvis man modtager falske opringninger, sms’er eller e-mails fra det, der umiddelbart synes at være banken, politiet eller Skat m.m.

Derudover vil emnet sikker i eget hjem også blive berørt, ligesom man vil kunne høre om, hvad man kan gøre, hvis man for eksempel møder en gruppe unge mennesker, der er højrøstede.

Gratis adgang.