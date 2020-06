Fokus på en virksomhed:

Grønbech – PR og kommunikation

Med den gode historie som brændstof og lang erfaring i branchen rådgiver Grønbech virksomheder om pr og kommunikation – også under en coronakrise

Af Birgit Buddegård

Grønbech – PR og kommunikation har specialiseret sig i kommunikation for små og mellemstore nicheprægede specialistvirksomheder. Bureauet arbejder med mange brancher og har kunder over hele landet, men fællesnævneren for de forskellige virksomheder er, at de er dybt specialiserede og dygtige hver på deres felt, men måske ikke altid får gjort omverdenen opmærksom på det, siger ejer og direktør Susanne Lindø Grønbech.

Grønbech sætter spotlight på virksomhederne og fortælle den gode historie på alle platforme – i trykte medier, på web, sociale medier og film – eksempelvis på Youtube.

Team og ansvar

Det er 13 år siden, Susanne Lindø Grønbech og hendes mand Karl Erik Grønbech etablerede kommunikationsbureauet, der i dag har domicil på A. P. Møllers Allé. Sidste september afgik Karl Erik Grønbech ved døden efter længere tids sygdom, men Susanne Lindø Grønbech fortæller, at han før sin død havde indrettet det, så hun uden problemer kan køre firmaet videre alene.

Grønbech er medlem af Dansk Erhverv, og firmaet har et »Advisory Board«, hvor to erfarne erhvervsfolk sammen med Susanne Lindø Grønbech skærper og udvikler Grønbechs egen »storytelling« og rådgivning.

Susanne Lindø Grønbech er fagligt ambitiøs, men giver også medarbejderne ansvar. Firmaet er en teamvirksomhed, og medarbejderne sparer med hinanden og inspirerer hinanden i arbejdet – og må gerne sige direktøren imod, siger Susanne Lindø Grønbech med et smil.

Hver kunde har altid to kontaktpersoner, så også ved sygdom og ferie er der en medarbejder med knowhow om den enkelte virksomhed.

Grønbech-teamet med Susanne Lindø Grønbech i centrum – flankeret af Camilla Heyde og Mikael Winkler til venstre samt Emilie Greve Falbe-Hansen og Andreas Holmelund til højre. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Coronapandemien

Da coronakrisen pludselig ramte landet, blev Susanne Lindø Grønbech meget nervøs. Hun fortæller, at hun og ægtemanden startede firmaet under finanskrisen – og det var svært. Firmaet er i dag 100 procent selvfinansierende og har som et af de få kommunikationsbureauer en AAA-rating – altså en kreditværdighed helt i top, men hun trak med egne ord i alle håndbremser og skar ned på faste omkostninger. Så sort, som det så ud, er det ikke nu, lyder det fra Susanne Lindø Grønbech, der tilføjer, at verden stadig er usikker. Hun har reduceret i teamet og sendt to studentermedhjælpere hjem, og firmaet er i en god gænge.

I de første uger efter Danmark lukkede, arbejdede medarbejderne hjemmefra, men efter påske vendte teamet og hun selv tilbage til A. P. Møllers Allé. Det gik fint med at arbejde hjemmefra, siger Susanne Lindø Grønbech, der sporede en større effektivitet i arbejdet, men efter tre og en halv uge opstod der en vis »metaltræthed«, og alle er glade for at være tilbage og være en del af arbejdspladsens sociale liv.

Bureauet har god plads mellem skrivebordene, og der sprittes dagligt af på alle kontaktflader – så der bruges sprit i store mængder, smiler Susanne Lindø Grønbech, der også fortæller, at medarbejderne stadig har udstyr hjemme, så de kan arbejde hjemmefra, hvis de har en opgave, hvor de foretrækker det.

Krisekommunikation

Der er faktisk meget at fortælle også under en krise, lyder det fra Susanne Lindø Grønbech, så Grønbech har haft en travl periode med at udarbejde kommunikationsstrategier og krisehåndtering for virksomheder – noget de i øvrigt også arbejder med, når krisen ikke hedder corona, men er udløst af andre problemer for en virksomhed. Der kan opstå megen støj, ikke mindst på de sociale medier, men kvalitetskommunikation trænger igennem støjen, er Susanne Lindø Grønbechs erfaring.

Bureauet har også lagt en gratis coronaguide på deres hjemmeside, hvor de giver gode råd om kommunikation i en krisetid – noget de har fået positiv respons på.

30 år i branchen

Susanne Lindø Grønbech har netop kunnet fejre sit 30-års-jubilæum i branchen. »Jeg kan ikke forstå det,« siger hun smilende, men hun kan se en rød tråd i hele karrieren, hvor den gode historie har været brændstof for hende.

Der er sket meget fra hun blev færdiguddannet i 1989, fortæller hun og mindes, hvordan pressemeddelelser på hendes første arbejdsplads blev renskrevet på firmaets skrivestue, før de blev sendt ud til interessenterne fra en faxmaskine på størrelse med en kummefryser, ler hun. Og i et andet job kunne hun i 1996 ikke formå ledelsen til at se nytten af en hjemmeside.

Men den digitale udvikling, som Grønbech jo i høj grad selv arbejder med, har ikke haft afgørende indflydelse på arbejdets værdi, siger Susanne Lindø Grønbech, der betragter Facebook og alle de øvrige platforme som et værktøj, som kuglepennen var og er. »Det, der er afgørende for, om historien kommer ud, er, om det har nytteværdi,« understreger hun.

Netværk og sparring

Med Susanne Lindø Grønbechs store viden og knowhow efter de mange år i branchen er hun en skattet foredragsholder og har også her i denne måned et par foredrag i kalenderen.

Netværk er en vigtig del af arbejdet, og ser hun to kunder, der kan have glæde af hinanden, bringer hun dem gerne sammen.

Susanne Lindø Grønbech tilbyder også gratis sparring til iværksættere og vækstvirksomheder som medlem af Connect Denmark.

Værdier og arbejdsglæde

Værdier vægtes højt hos Grønbech – både i forholdet til kunder og medarbejdere. Der skal være rart på arbejdspladsen, og hver dag skal være en god dag i virksomheden og for kunderne.

Også virksomhedens sociale ansvar ligger Susanne Lindø Grønbech på sinde, hvad der blandt andet udmønter sig i støtte til UNICEF og andre humanitære organisationer.

Privat er Susanne Lindø Grønbech aktiv i lokalsamfundet, blandt andet som medlem af Dragør Rotary. Og et helt særligt forhold har hun til Dragør Revyen, hvor hun sammen med Karl Erik Grønbech har været primus motor i flere år, og hvor hun nu selv har overtaget formandsposten.

Yderligere info på hjemme-siden: www.groenbech.com