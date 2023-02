Anna Molina holder foredrag ved næste Graverboligmøde.

Tilbage i Graverboligen

Foredrag om cava-vin

Graverboligmødet er efter nogle måneders eksil under renovering af hjemmebanen tilbage i Store Magleby Kirkes graverbolig, når næste møde, torsdag den 23. februar kl. 9.30 afholdes – og det fejres med manér i form af Anna Molinas foredrag om cava.

Store Magleby Kirke kaldes ofte for champagne-kirken. Det er kirkens ønske at byde fest og livsglæde inden for, og som den måske eneste kirke i landet råder man over flere end 500 champagneglas. Men i virkeligheden er det mest cava, der serveres i Store Magleby Kirke. Cava er den spanske ækvivalent til den franske champagne, og det er netop denne vin, der er i fokus ved næste Graverboligmøde.

Foredragsholder Anna Molina, der er vinmager og partner i det lille vinhus Villusionistes, vil fortælle om dyrkningen af den særlige cava--vin, om Cataloniens stejle skiferskråninger, de klassiske amforaer samt om dyrkningsmetoder, der strækker sig tilbage til romertiden.

Anna Molina stammer selv fra Catalonien, men hun bor skiftesvis i Danmark og i Spanien, hvor hun høster druer fra hendes families gamle marker i Priorat i det sydlige Catalonien.

Ved graverboligmødet denne gang vil de normale ostemadder og kaffen være skiftet ud med cava og lidt tapas.

Gratis adgang – se også annoncen i Dragør Nyt nr. 7 – 2023 side 6.