Nyt fra Dragør Tennis:

Guld, sølv og bronze til juniorholdene

Juniorerne fra Dragør Tennis klarede sig på fornemste vis, da de i den forgangne weekend spillede slutspil i holdkampturneringen. Det gik endda så godt, at alle hold kom hjem med medaljer.

De fire juniorhold havde kvalificeret sig til slutspillet ved puljespil i løbet af sommeren. Og i weekenden skulle der spilles finaler om topplaceringerne.

En tennisholdkamp består af fire singler og to doubler.

U/16-holdet stod over i semifinalen for at gå direkte til finalen, hvor de mødte Slagelse. Efter singlekampene stod det 3–1 til de fire spillere Oliver Dehn-Christoffersen, Rasmus Vestentoft, Asta Krøyer Jørgensen og Sebastian Lauritsen, der udgjorde Dragør-holdet. Og da det i doublerne blev til to sikre sejre til Dragør, endte holdet med guldet.

I U/14-rækken havde Dragør Tennis to hold med i slutspillet – fordelt på et pige- og et drengehold.

Pigerne spillede fredag aften en flot kvartfinale, som endte med sejr på 5–1. Semifinalen, der blev spillet tidligt lørdag morgen, endte desværre det et nederlag på 5–1 mod et stærkt spillende hold fra Allerød. Søstrene Mathilde og Mille Brinkgaard stod for den enlige Dragør-sejr i double.