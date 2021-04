Hærværk og chikane

Med en henvendelse til forældre med børn i udskolingen håber kommunen, at forældrene vil tage en dialog med de unge om, hvordan man opfører sig i det offentlige rum

SSP Dragør har henvendt sig til forældre til unge i udskolingen, da der er konstateret en uheldig udvikling blandt nogle af de unge, der om aftenen og i weekenderne samles omkring Nordstrandskolen og Netto på Magleby Torv.

Nogle af de unge laver forskellige former for kriminalitet – fra hærværk, ildspåsættelse og smadrede vinduer til chikane af beboere i området ved at kaste ting på vinduer, sparke på døre osv.

SSP Dragør gør opmærksom på, at de ser tegn på hashrygning, og at alkohol tydeligt er en central del af temaet.

SSP vil være på gaden og opsøge de unge for at tale med dem om, hvordan man passer på hinanden og tingene i Dragør. Også politiet er opmærksomme på problemet og har været til stede – dels for at forebygge og dels for at danne sig et billede af hvem, der er en del af gruppen. Sammensætningen af de unge spænder aldersmæssigt fra 14 til 17 år.

Tal med de unge

SSP understreger, at langt størstedelen af de unge i det nævnte område godt kan finde ud af at være ung, uden at det går ud over området og dets beboere på ovennævnte måde.

Rasmus Johnsen, der er børne- og kulturchef i Dragør Kommune, siger til Dragør Nyt, at man med henvendelsen til forældrene håber, de vil tage en snak over middagsbordet om, hvordan problemet kan mindskes, og hvordan man kan undgå, at nogle unge kommer galt af sted.

Det er ikke kommunen, der har henvendt sig til pressen eller sociale medier – man har udelukkende henvendt sig til forældrene via skolernes intranet Aula.

Med brevet til forældrene håber kommunen at hjælpe samtaler imellem forældre og teenagebørn på vej – for selvom de unge ofte mener, de ikke har behov for indblanding fra forældre, er det vigtigt, at man som forældre forstår, at man stadig er relevant for de 16- til 17-årige, der kan have brug for hjælp, siger Rasmus Johnsen.

