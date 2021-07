Havnegalleriet

Fra torsdag den 15. til fredag den 23. juli udstiller Annette Bredstrup billedvæverier, collager og små malerier i Havnegalleriet Strandlinien 17.

Annette Bredstrup har vævet i 40 år, og hun glæder sig til at vise resultatet af hendes væveteknik. Hun bor på Mols og er meget inspireret af områdets bakker og vige og smukke landskab, og igennem mange ophold på Fanø har hun fået inspiration af Vesterhavet og folkemusikken, lige som et kunstnerophold på Lofoten for to år siden også givet hende stor inspiration.

Annette Bredstrup har i et år haft billeder med temaet havfruer hængende på Dragør Badehotel.

Havnegalleriet holder hver dag i udstillingsperioden åbent fra kl. 11–17.