Havnegalleriet

I perioden fra fredag den 30. april til torsdag den 6. maj udstiller Jo Leick i Havnegalleriet, Strandlinien 17.

Jo Leick, der er autodidakt billedmager, har arbejdet med maleriet som kunstnerisk udtryksform siden 90’erne – inspiration til malerierne henter hun gennem naturoplevelser og meditation. Et særligt input for hende har været noget af den tidligst kendte kunst – hulemalerierne i grotten Chauvet-Pont d’Arc (dateret 31.000 f.Kr.) og Las-caux-grotten (dateret 15.000 f.Kr.), hvor der fortrinsvis afbildes dyremotiver på væggene.

Af modernistiske kunstnere, der har været til inspiration for udstilleren, kan nævnes Willem de Kooning, Robert Rauschenberg, Joan Mitchell, Peter Doig og Emily Gernild.

Jo Leick har modtaget undervisning hos Frank O’Conner – abstrakt kunstmaler i New York, på The Art Students League of New York i 1997, hos Ingelise Elverdam samt på diverse højskoler – og så har hun haft eget galleri i København.