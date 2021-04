Havnegalleriet

I perioden fra fredag den 23. til onsdag den 28. april udstiller den lokal kunstner Saara Hernesniemi-Lindemann – kunstnernavn Saara Herne – på Havnegalleriet, Strandlinien 17.

Saara Herne maler figurativ abstrakt ekspressionisme. Det tema, hun beskæftiger sig mest med, er bekymring for naturen og klimaforandringer. Det er vigtigt for hende, at denne bekymring kommer til udtryk igennem malerierne, enten ved at skildre menneskets rolle i klimaforandringerne eller naturens forandring heraf. Målet er at få iagttageren til at tage stilling til klimaet og føle sig tilknyttet og berørt af naturen.

Efter fødslen af sit fjerde barn ændredes Saara Hernes kunstneriske udtryk dog drastisk for en periode. Hun blev nemlig pludselig ramt af en svær fødselsdepression og havde svært ved at overskue hverdagen. Hun kunne ikke sove i flere måneder og havde enormt mange negative tanker. Noget af det, hendes terapeutiske arbejde bestod i, var blandt andet at male malerier og selvportrætter, og hun fik på den måde skildret den svære og sårbare og ikke altid idylliske rolle som mor.

Saara Herne har det meget bedre nu og ser frem til igen at kunne fokusere sin kunst omkring naturen og klimaet.

Udstillingen, der i øvrigt er Saara Hernes første soloudstilling, afholdes på grund af covid-19-situationen uden fernisering.

I udstillingsperioden vil Havnegalleriet have åbent fredag og lørdag kl. 11–18, søndag kl. 11–17 samt mandag til onsdag kl. 12–17.