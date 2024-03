Himmelske bidder

Dragør Kirke inviterer skærtorsdag, den 28. marts, kl. 17 til et særarrangement i kirken. Sognepræst Anette Lyneborg vil sørge for ordene, mens menighedsrådet vil stå for et par veldækkede borde med en bid brød og noget at drikke dertil.

Der er fri adgang til gudstjenesten, men af praktiske hensyn ønsker kirken, at dagens deltagere – via kirkens hjemmeside – forudgående har tilmeldt sig.

TM