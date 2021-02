Historisk bogudgivelse

Af Thomas Mose

Da de skærpede tiltag mod corona-smitte blev indført i begyndelsen af december, blev Historisk Arkiv Dragør også ramt. Lokalarkivet måtte lukke for offentligheden, og alle arrangementer blev udskudt.

Det var dog ikke ensbetydende med, at der ikke skete nyt på det lokale arkiv. Kort før jul udkom arkivets årlige udgivelse Kikkenborgen – en lokalhistorisk bogserie, lavet af Historisk Arkiv Dragør.

Normalt bliver udgivelsen fejret med en komsammen i lokalarkivets lokaler på det gamle rådhus på Stationsvej. »Men sådan kom det ikke til at gå denne gang,« siger leder af Historisk Arkiv Dragør, Henning Sørensen, da Dragør Nyt taler med ham – i telefonen, på corona-behørig afstand. »Og vi kommer nok ikke til at holde en fysisk præsentation af Kikkenborgen denne gang,« fortsætter han.

Museum Amager var i en lignede situation med udgivelsen af andet bind af museets forskningsantologi Historiske nedslag. Fra markedsplads til Peter Carlsen. Dog nåede denne udgivelse at blive færdigtrykt kort før nedlukningen – og bogen kunne købes på Amagermuseets julemarked i slutningen af november.

Da lokalarkivet, hvor man normalt kan købe Historisk Arkivs bøger, er lukket, har man været nødt til at tænke i nye baner.

»Vi har lavet en ordning, hvor man kan bestille bogen på e-mail og betale på MobilePay. Så bringer arkivets frivillige den ud,« siger Henning Sørensen. Han tilføjer: »De frivillige tager også gerne forskningsantologien og andre bøger, vi har til salg fra arkivet, med. Det gælder f.eks. bogen om Engparken, som desværre også udkom uden fejring af Engparkens jubilæum i efteråret.«

På arkivets hjemmeside kan man finde en oversigt over de bøger og udgivelser, man kan købe, samt priser.

Arbejdet fortsætter

På trods af pandemien er der stadig meget arbejde bag kulisserne i arkivet. Henning Sørensen fortæller, at der stadig registreres og scannes nye dokumenter og fotos, som arkivet modtager. Og de frivillige på arkivet forsøger at arbejde videre med deres projekter hjemmefra.

Interessen for lokalhistorie er da heller ikke forsvundet med covid-19s indtog. »Vi kan på lokalarkivernes fælles side – www.arkiv.dk – se, at der er en stigning i trafik,« siger Henning Sørensen, der mener, at mange måske har mere tid til at fordybe sig i eksempelvis historie efter nedlukningen af samfundet.

Historisk Arkiv Dragør modtager også flere henvendelser fra brugerne af denne side.

»Det kan f.eks. være med spørgsmål eller yderligere informationer om det materiale, man kan finde derinde,« lyder det fra lokalarkivaren.

Kikkenborgen

Første gang udgivelsen, Kikkenborgen så dagens lys, var det som et fælles medlemsblad for Historisk Arkiv Dragør – som dengang hed Dragør Lokalarkiv – og Dragør Lokalhistoriske Forening. Senere ændrede formatet sig til et egentligt bogformat, der udkommer en gang om året.

Henning Sørensen fortæller, at idéen bag udgivelsen var, at det skulle være medie for de frivillige, der kunne fortælle om alt det guld, der gemmer sig på arkivet.

De otte historier i 2020-udgaven af Kikkenborgen bringer således læseren vidt omkring.

Bogen har anekdotiske beretninger fra en række forfattere, der fortæller om deres eget liv. Bernard Eric Jensen har skrevet historien om, hvordan det var at flytte til Dragør i tiden efter anden verdenskrig, og Jesper Paulsen skildrer arbejdslivet i Københavns Lufthavn i 1960’erne.

Der bliver også gravet længere tilbage i tiden. Man kan læse om en landliggerfamilie, der besøgte Dragør i tiden omkring første verdenskrig, og om de forsvundne søfolk samt mindetavlen på Dragør Kirke. Der er to historier fra befrielsestiden i 40’erne, og så fortælles historien om de tre brødre Poul, Svend og Knud Jans og deres kreative virke.

Endelig kan man læse om de mange haveforeninger, der findes i Dragør Kommune.

Fælles for alle historier er, at de er rigt illustrerede med fotos, som hjælper læseren til at danne sig historiske billeder af fortællingerne.

Det store arbejde med at skrive bogen og samle dokumentation og billeder bliver gjort af frivillige, der ud over opgaver på arkivet også har rig mulighed for at grave ned i de emner, der interesserer dem.

»I årets udgivelse medvirker en række personer, der ikke er tilknyttet arkivet. De har leveret materiale til Historisk Arkiv Dragør og har på vores opfordring lavet artikler til bogen,« fortæller Henning Sørensen.

Måske ny form

Efter fusionen af Historisk Arkiv Dragør og Museum Amager bliver Kikkenborgen og Historiske nedslag. Fra markedsplads til Peter Carlsen udgivet af samme organisation.

Museum Amagers andet bind i forskningsantologien er »peer reviewed« og indeholder således videnskabelige artikler, som fint viser de mange forskningsmæssige kvaliteter på Museum Amager.

»Efter sammenlægningen er vi begyndt at overveje, om vi skal lave Kikkenborgen i en ny form,« fortæller Henning Sørensen. Det kan f.eks. være som temaudgivelser i stedet for en decideret årsbog, forklarer han.

På arkivet arbejder man i øjeblikket med en publikation om lodstårnet på Dragør Havn, som i løbet af året står over for en renovering.

