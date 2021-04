Hjælp til hjemløse

Mette Gjøl har de sidste syv år gjort en stor frivillig indsats for hjemløse gennem indsamling af blandt andet tøj og tæpper – en indsats, der førte til en nominering i Falcks og PostNords konkurrence om hverdagshelte

Af Birgit Buddegård

PostNord har sammen med Falck reserveret pladsen på fire millioner, nye frimærker til én af hverdagens helte fra hver region i Danmark.

Og som tidligere omtalt i Dragør Nyt var Mette Gjøl nomineret for sit store arbejde for hjemløse og nået til finalen som den ene af to kandidater i Region Hovedstaden i konkurrencen om at få sit billede på et frimærke.

Desværre vandt hun ikke, men om hendes store indsats, udtalte juryen blandt andet, at Mette Gjøl tager sig af en gruppe, som virkelig er udsatte og de allersvageste i vores samfund, og de fremhævede hendes mangeårige indsats, hvor behovet kun er blevet større under coronakrisen.

Mette Gjøl sagde ellers først ydmygt nej tak, da PostNord ringede hende op og fortalte, hun var indstillet til konkurrencen, men ændrede mening, da nomineringen jo ville sætte fokus på området, som, hun mener, i den grad trænger til opmærksomhed. Så af den grund, var hun naturligvis skuffet over ikke at vinde – men champagnen blev nu drukket alligevel sammen med nogle venner – for alene det at være nomineret, og endda nå så langt, er jo en stor ære. Og Mette Gjøl fortsætter ufortrødent sit arbejde for de hjemløse.

Mette Gjøl. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Start på Christianshavns Torv

Mette Gjøls engagement i hjemløses vilkår startede for syv år siden, da hun på Christianshavns Torv så en ældre mand, der greb hende om hjertet.

Hun begyndte at samle tøj og tæpper og fragtede dem i starten med bus og tog til Christianshavns Torv, hvor man altid møder hjemløse, siger Mette Gjøl. De kender hende nu – og hun dem – og det giver tryghed, siger hun.

Hun har også samlet ind til et kvindeherberg i Hvidovre og samler makeup ind til pigerne i Reden, fortæller hun til Dragør Nyt.

Og får hun så meget tøj, at det ikke kan afsættes på Christianshavns Torv, kører hun det til Mændenes Hjem, hvor der er et stort behov for tøj.

Og fortsæt endelig med at donere, lyder det fra Mette Gjøl, der understreger, at hun slet ikke kunne udføre arbejdet, hvis ikke så mange hjalp til med at donere.

Julefrokost på Rådhuspladsen

Mette Gjøl har været involveret i afholdelsen af en julefrokost for hjemløse på Rådhuspladsen i København, hvor hun skulle stå for forplejningen.

Det var jo lidt af en opgave, men Mette Gjøl er aldrig rådvild, så hun kontaktede Hotel- og Restaurationsskolen, der straks gik med på idéen om at lave tyggevenlig mad. Mange af de hjemløse har problemer med tænderne, så traditionel julemad såsom flæske- og andesteg kunne ikke bruges.

Hotel- og Restaurationsskolen lavede en »tøm fryseren«-menu og kom ind med den til Rådhuspladsen – og eleverne på skolen havde tilmed taget initiativ til indsamling af hundelegetøj til de hjemløses hunde. Så det blev en god dag.

Op til jul samlede Mette Gjøl ind til julegaver og gavepapir – og til et »Hus forbi«-arrangement for 50 personer fik hun også samlet ind til raflegaver.

Andre arrangementer

Hun har stået for arrangementer omkring fastelavn og senest i år en påskefrokost på Christianshavns Torv med 250 stykker smørrebrød.

Det kunne ikke lade sig gøre uden folks venlighed, fortæller Mette Gjøl. Folk kom med flot anrettet mad, og en dragørborger, der driver en bageforretning på Islands Brygge, donerede 13 hele rugbrød, og hendes niece, der er uddannet kok, tog godt fat.

Hun mindes med et smil, hvordan hun engang havde lovet at lave lasagne til de hjemløse på Christianshavns Torv og først bagefter erkendte, at hendes ene ovn nok ikke rakte til 100 personer.

Så hun kørte til Sydstrandens Slagter, der beredvilligt stillede op og bagte lasagnen, mens hun kunne drikke en kop kaffe i caféen ved siden af. Og så kørte hun ellers straks til torvet.

Ikke uden hjælp

Mette Gjøl understreger igen og igen, at hun ikke kunne udføre arbejdet uden hjælp fra både familie og lokalsamfund.

Familien bakker altid op, siger hun, hvis hjemmeboende søn ofte er med, når hun er ude med tøj og tæpper. Niecen træder beredvilligt til, det samme gør hendes eks-mand, og hendes svigerdatter hjælper med at sortere tøjet, der kommer i store mængder.

Bare to dage efter, Mette Gjøl har afleveret det indsamlede til hjemløse, kan hun fylde bilen igen, fortæller hun – så meget kommer der ind.

Mette Gjøl lægger opslag på de sociale medier, og aldrig så snart hun har bedt om hjælp, melder folk sig på banen.

Og til strikke-Helle – som Mette Gjøl kalder Mette Markmann – samler Mette Gjøl garn ind, og så bliver der strikket sokker og huer i rask tempo – noget de hjemløse har hårdt brug for i det danske klima.

Hjemløses vilkår

Der er omkring 6.000 hjemløse på landsplan – og der er mange skæbner. Mange er ordblinde, mange lider af angst eller psykiske problemer – og der mangler væresteder, fortæller Mette Gjøl.

Og mange hjemløse bliver forgældede, fordi de får bøder for at køre uden billet i tog og bus – ofte kører de bare med for at få varmen – og Mette Gjøl mener, det ville være en god idé at give dem et socialt frikort til transport.

Et problem er også, at når de får en bolig, får de ikke hjælp – der burde tilknyttes en mentor, lyder det fra Mette Gjøl.

Når man kommer fra gaden, er det ikke umiddelbart til at overskue, hvordan man får møbler og køkkenting. Nogle får tildelt en såkaldt »skæv bolig«, og her er tilknyttet en vicevært til at hjælpe.

Mette Gjøl har kontakt til mange hjemløse og hjælper med telte, soveposer, tøj og tæpper. Og en hel del andet, hvis det er muligt. Hun har sågar haft en ung hjemløs boende et par måneder – og hun glæder sig over, at han er kommet ud på »den anden side«. Det gjorde for ham en stor forskel ikke at skulle sove på gaden, fortæller hun.

Stort lokalt engagement

Mette Gjøl bruger megen tid på det frivillige arbejde, som hun udfører i sin egen fritid. Men det giver så meget, siger hun – der dog også er blevet bedre til at sige fra, for ellers bliver man ædt, som hun udtrykker det.

Men engagementet kan hun ikke løbe fra – det sociale engagement ligger nok i hendes dna – det har hun fået med sig fra sit barndomshjem, konstaterer hun.

Mette Gjøl er utroligt glad for det lokale engagement og den opbakning, hun møder – det kunne slet ikke lade sig gøre uden, understreger hun igen og igen – og gentager, at hun håber, at folk vil blive ved at donere – for der er hårdt brug for det.