Hjælp til kriseramte virksomheder

Oplever virksomheden bump på vejen som følge af corona-krisen? Erhvervshuset står klar til at hjælpe virksomhederne

Coronavirus har lukket store dele af Danmark ned. Måske oplever man, at coronavirus eller COVID-19 allerede har økonomiske konsekvenser for dig og din virksomhed? B

evæger ens virksomhed sig mod økonomiske udfordringer, som følge coronavirus eller COVID-19. Det kan f.eks. være fordi virksomhedens medarbejdere er sendt i karantæne, kunder der annullerer ordrer eller frabeder sig besøg af dine sælgere eller at man oplever, at virksomhedenes omsætning falder – måske endda drastisk! Det kan også være stigende problemer med debitorerne, virksomheden ikke får sine underleverancer eller måske er din virksomheden i en af de brancer der allerede er økonomisk hårdt ramt, som event-, hotel- eller restaurationsbranchen,

Rådgivning og sparring

Early Warnings yder rådgivning og sparring om, hvordan man kommer bedst igennem krisen – gratis, uvildig og fortrolig! Early Warnings rutinerede konsulenter og et korps af ca. 100 frivillige erhvervsfolk er klar til at hjælpe. Du vil blive mødt af et stort netværk af kompetente og erfarne erhvervsfolk – ofte ledere og ejerledere med erfaring fra egen virksomhed.

Mere info: earlywarning.dk