Hjælp til selvhjælp

Lions Dragør modtog i sommer en henvendelse fra værestedet Hugs and Food i København om hjælp til en af deres mangeårige brugere.

Hugs and Food er et værested for hjemløse, hvor brugerne i åbningstiden kan komme og få et varmt måltid, et bad, en snak og hyggeligt socialt samvær.

Lions Dragør har tidligere hjulpet Hugs and Food med madvarer fra madindsamlinger, som har fundet sted to gange om året, men efter henvendelsen stod de nu med et helt andet behov. Den mangeårige bruger af stedet, Jozéf, som de sidste fem år havde været ansat hos Hugs and Food som en del af integrationsprojektet »Bruger i Arbejde«, havde nemlig efter 10 års hjemløshed – i en alder af 65 år – netop fået sin egen lejlighed.

Glæden var stor, men der var desværre også en bekymring hos Jozéf. Hans nye bolig lå i den anden ende af byen, og for at kunne opretholde sit arbejde hos Hugs and Food havde han igennem længere tid sparet sammen til – og nu købt – en brugt el-cykel. Desværre viste det sig, at cyklen ikke var i så god stand og krævede en reparation samt et nyt batteri for at kunne bruges. Dette var helt udenfor Jozéfs økonomiske formåen. Og for at gøre ondt værre havde han også haft en pludselig blodprop, hvilket havde hæmmet hans blodcirkulation og nedsat hans mobilitet.

På ansøgningstidspunktet var Jozéf indlagt for endnu en operation – og Hugs and Food ville så gerne kunne overraske ham med en funktionsdygtig cykel, når han blev udskrevet.

Helbredet og cyklen havde ikke været Jozéfs eneste bekymringer, han havde også været meget bekymret for at miste forbindelsen til Hugs and Food og det netværk, han havde fået opbygget der.

Imidlertid havde heller ikke Hugs and Food de nødvendige midler til at få repareret Jozéfs cykel, og derfor rakte de ud til Lions Dragør, som de kendte fra de succesrige madindsamlinger.