Højskoleformiddag

Red maden og hjælp børnene

Torsdag den 27. oktober, kl. 10, besøger Maria-Leonore Christensen Dragør Kirkes Sognegård, hvor hun vil fortælle om sine hjælpeprojekter.

Maria-Leonore Christensen er oprindeligt uddannet lærer, men har også arbejdet som sognemedhjælper. Hun bor i Kastrup – og i mere end ti år har hun hver morgen taget en runde til butikker og supermarkeder for at afhente deres overskudsmad. Herefter fordeler hun maden til venner, naboer og folk i kvarteret og modtager til gengæld donationer, som hun bruger på at hjælpe gadebørn i Afrika og på støtte til et børnehjem i Indien.

Siden begyndelsen af den faste rutine med at hente overskudsmad har Maria-Leonore Christensen samlet mere end en million kroner sammen til donationer.

Gratis adgang.