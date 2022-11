Højskoleformiddag

På næste torsdag, den 17. november, kl. 10 gæster Annette Bjergfeldt i sit virke som forfatter Dragør Kirkes sognegård.

Annette Bjergfeldt, der har vundet fine priser for sin debutroman »Højsangen fra Palermovej«, vil her ved højskoleformiddagsmødet give foredraget »Hvordan takler man livets flodheste?« – en titel med reference til flodhesten, der optræder i hendes bog.

I romanen følges en familie på Palermovej på Amager over hundrede år. Blandt andet beskrives igennem tre generationer jagten på den store kærlighed, og hvordan man forholder sig til de ting i livet, der gik så ganske anderledes, end de var planlagt.

Bogen er på en og samme tid både overraskende morsom, grotesk og vild, og så er den blevet taget så godt imod, at den er sat til oversættelse på mere end 15 sprog.

Annette Bjergfeldt er ikke alene forfatter – hun er blandt andet ud over at være maler også, musiker, sangskriver og komponist og har i dette virke fire års turneringer over hele USA samt en række albums bag sig.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 6.