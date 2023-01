Højskoleformiddag

I den første af disse bøger »Man jager et bæst og fanger et menneske« fortælles historien om dengang, Bent Isager-Nielsen som ganske ung mand finder ud ad, at han gerne vil være chef for politiets rejsehold og derfor tropper op på den nærmeste politistation, indstillet på at melde sig til tjeneste, til han rent faktisk bliver chef for tjenesten – i en lang årrække med en endnu længere række af sager og opklaringer som resultat.

Blandt de efterfølgende bøger er »De 7 dødssynder«, i hvilken efterforskeren med en retsmediciner diskuterer hvorfor, de mener, at ondskaben findes i alle mennesker.

