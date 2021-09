Høstgudstjenste

Børnehøstgudstjeneste

Der er igen i år en helt særlig festlig børnehøstgudstjeneste for børn og deres familier. Denne begynder kl. 12, og også her følger kirken op med at byde på en – nu børnevenlig – frokost.

Når aktiviterne i kirken er overstået, tager Amagermuseet over. Alle deltagere i børnegudstjenesten får nemlig udleveret en billet, der giver dem gratis entré til Amagermuseet, hvor lokale iført de fine amagerdragter nok en gang viser sig frem.

På museet venter en »sporleg«, der vil føre gæsterne rundt på museets område.

Stuerne på den gamle museumsgård vil i dagens anledning være smukt udsmykket med buketter af dahliaer fremavlet af de lokale gartnere.