Hop over bold

Fredag den 10. september var dagen, hvor klubben Krudthuset afholdt klubmesterskabet i »Hop Over Bold«. Man kan faktisk også godt sige, at det var verdensmesterskabet – da der nemlig, så vidt vides, ikke er andre, der afholder nogen form for mesterskab i hop over bold.

Krudthuset har afholdt Hop Over Bold-mesterskabet de sidste 10 år, og vinderen får den episke vandrepokal med indgraveret navn. Pokalen er håndlavet af selveste Gøjs Petersen, som også var manden, der åbnede Krudthuset i 1981.

I år var der hele 50 håbefulde, unge mennesker, der alle gerne ville have fingrene i den eftertragtede pokal.

Slaget blev sat i gang kl. 15.40 – og efter lige omkring en time var det Anna Munk, der kunne række pokalen i vejret og kalde sig selv klubmester.

