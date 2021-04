Hverdagshelte på frimærker

PostNord og Falck sætter fem hverdagshelte på frimærker. Mette Kofod Gjøl fra Dragør er nomineret for sit store arbejde til gavn for hjemløse

Af Birgit Buddegård

For første gang nogensinde får fem nulevende – ikke royale – personer plads på et frimærke.

PostNord har sammen med Falck reserveret pladsen på fire millioner nye frimærker til én af hverdagens helte fra hver region i Danmark.

Mette Kofod Gjøl er nomineret for sit store arbejde for hjemløse og er nået så langt, at hun nu er én af de ti kandidater – to for hver region – der har fået flest stemmer og således er i finalen om at få sit billede på et frimærke.

Det er for Region Hovedstaden, Mette Kofod Gjøl er nomineret, og en jury bestående af livsstilsekspert Anne Glad, professionel fodboldspiller Nadia Nadim, journalist Mads Steffensen, administrerende direktør i Falck Jakob Riis og den administerende direktør i PostNord Danmark, Peter Kjær Jensen, vil nu kåre de fem hverdagshelte, der kommer på frimærker.