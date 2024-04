Hyggen på kajkanten sikret

Kommunalbestyrelsen giver Café Havslapning 3-årig dispensation til udeservering samt tilladelse til udvidelse af serveringsområde

Af Thomas Mose

Midt blandt de maritime traditioner og det unikke havnemiljø finder man Café Havslapning – et populært mødested for både lokale og besøgende, som søger et afslappet sted ved kajkanten.

Caféens ejer, Poul Hein, har søgt om dispensation til udeservering langs kajkanten fra 1. marts til 31. oktober samt tilladelse til en udvidelse af det nuværende udeserveringsareal med op til 6 m2.

Terrassearealet på de nuværende 40 m2 har vist sig at være en succes, men med den ekstra plads mener Poul Hein, at han vil have mulighed for at skabe bedre rammer for gæsterne.

Café Havslapnings ansøgning omfatter detaljerede planer for, hvordan det ekstra areal skal anvendes, og hvordan caféen vil sikre, at de nødvendige myndighedskrav, som for eksempel fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer vil blive overholdt.

Dragør Kommune har de sidste syv år tildelt Poul Hein dispensation til udeservering på caféen. Den nye ansøgningen er kommet på baggrund af, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget tidligere havde besluttet, at Café Havslapning skulle have forelagt en sag om gøre vilkårene for udeservering permanent.

I 2022 blev der således indgået et havneforlig mellem Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Sydamagerlisten, hvor der var enighed om at gøre Café Havslapnings tilladelse til udeservering permanent. Dette kan dog først ske, når der er udarbejdet en ny lokalplan.

Der kan dog forventes lidt ventetid, inden en sådan lokalplan foreligger. En prioriteringsplan over arbejdet med lokalplaner, der netop er vedtaget af kommunalbestyrelsen, viser, at arbejdet med at ændre den omtalte lokalplan vil gå i gang i slutningen af 2025 – og at den først forventes færdig midt i 2026.

Administrationen anbefalede at give tilladelse til udeservering som ansøgt og at imødekomme den mindre udvidelse af udeserveringsarealet efter aftale med havnemyndighederne.

Modstand fra T og M

Økonomiudvalget var meget positiv stemt over for ansøgningen og ønskede en 3-årig dispensation til udeserveringen vedtaget. Men til trods for den overvejende positive modtagelse kunne der ikke opnås flertal for beslutningen; liste T stemte nemlig imod begge forslag – og begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

På dette møde ugen efter besluttede et flertal på 11 ud af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer at godkende både dispensationen og ansøgningen om udvidelsen af serveringsarealet.

Liste T rejste bekymringer over udeservering langs kajkanten, idet de ifølge liste T’s Peter Læssøe går imod hensigterne i Lokalplan 70.

Peter Læssøe understregede, at det ikke var fordi, at liste T havde noget imod Café Havslapning. De argumenterede blot for, at enhver tilladelse til at lave servering langs kajkanten ville skabe præcedens for de øvrige serveringssteder.

Peter Læssøe mente, at det kunne være en god idé, hvis caféen havde udeservering på bagsiden af bygningen.

Også Moderaternes Lisbeth Dam Larsen stemte imod forslaget.

Efter afstemningen fik T-gruppen følgende tilføjet til protokollen: »Dragør Kommune bør fastholde de grundlæggende idéer, som politikere og deltagende arkitekter i arkitektkonkurrencen i stor enighed blev enige om og som førte frem til den enstemmige vedtagelse af Lokalplan 70 i 2009. Espersens mulige placering i det østlige byggefelt og udmøntning af hele det vestlige byggefelt vil skabe masser af mulighed for hyggelige caféer, kunstcaféer, maritime værksteder og meget mere. Der er ingen grund til at skabe præcedens for servering langs kajkanten i den gamle kulturhavn. Liste T mener, at denne beslutning underminerer borgernes tro på, at politikerne i Dragør er i stand til at lave langsigtede beslutninger af høj kvalitet.«

Vedtagelsen af dispensationen gælder for 2024, 2025 og 2026, hvor Café Havslapnings indehaver og de mange gæster nu fortsat kan se frem mod solrige dage ved kajkanten – og nu med udvidet område. Om de øvrige restauratører i område også vil have ønsker om dispensationer omkring udeservering langs kajkanten, vil tiden vise.