I kirkernes tjeneste

Nutidens mange krav

Rita Smedegaard Andersen er formand for Dragør Kirkes Menighedsråd – og modsat sin kollega i Store Magleby er hun bosiddende i Dragør Sogn. Hun har været formand for menighedsrådet siden 2021.

Da hun første gang kom ind i menighedsrådet som almindeligt medlem, blev hun overrasket over de krav, som der stilles til medlemmerne. I dag skal man nemlig kunne lidt af hvert for at begå sig i et menighedsråd, og det gør det svært for personer uden særlige forudsætninger.

»Jeg har altid syntes, at det var vigtigt, at også Maren i kæret kunne komme ind i menighedsrådet og have en mening om, hvordan kirken skal drives. Men jeg må sige, efter jeg selv er blevet formand og har været det i tre år, at det kan Maren i kæret ikke,« siger Rita Smedegaard Andersen.

Hun fortæller, at der i dag er mange krav til viden om forvaltning, lovgivning og også ting såsom aktindsigt for menighedsrådene. Det er nemlig i sidste ende deres ansvar som de enkelte kirkers øverste myndighed.

»Alt det med forvaltningslov, offentlighedslov, GDPR og regler, altså hvor skulle man vide det fra? Der er jeg dybt overrasket over, hvor meget der skal til, for at man kan være et godt menighedsråd,« siger formanden.

Hun påpeger samtidigt, at de på det punkt er heldige i Dragør Kirke. Her repræsenterer medlemmerne en bred baggrund, som også indbefatter viden om offentlig forvaltning og styring. De har blandt andet en tidligere kontorchef fra Kirkeministeriet og en tidligere skoleinspektør, ligesom hun også selv har en baggrund som jurist i Undervisnings- og Finansministeriet.

»Og så får vi også god hjælp fra menighedsrådenes landsforening, ligesom Københavns Stift også har juridiske folk til at hjælpe os med spørgsmål. Men man skal stadig huske, at det at sidde i et menighedsråd er frivilligt arbejde og ikke et fuldtidsjob,« tilføjer Rita Smedegaard Andersen.

Udfordringerne med introduktionen til menighedsrådsarbejdet som nyt medlem er ikke kun kendetegnende for Dragør Kirke. Også Morten Predstrup fra Store Magleby Kirke kan genkende det.

»Der er en meget stejl indlæringskurve for nye medlemmer af menighedsrådet. Tingene foregår ikke altid, som man logisk tænker, de foregår. Der er også nogle meget faste rammer for, hvordan man griber tingene an,« forklarer han.