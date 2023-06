Indkøb af affaldsstativer

I januar måned kunne man her i avisen læse, at Dragør Kommune har fået tilbudt, at de kunne købe brugte affaldsstativer til madaffald af Albertslund Kommune (læs historien her).

Typen af affaldsstativer var præcis den, der skulle bruges til cirka 400 husstande i Dragørs gamle bydel, og de kunne anskaffes til 100 kr. pr. stk.

Desværre er projektet for genanvendelsen ikke gået helt efter planerne. Affaldsstativerne er nu indsamlet, og det har vist sig, at mange af dem er gået i stykker på grund af voldsom blæst. Dragør Kommune kan derfor kun anvende 290 af de brugte affaldsstativer fra Albertslund Kommune, og det betyder, at det bliver nødvendigt at supplere op med nyindkøb.

Et nyt stativ koster ifølge Dragør Kommunes forvaltning cirka 3.000 kr., og det vurderes, at der skal købes hele 120 nye stativer.

Dette nyindkøb betyder, at der kan forventes en meromkostning på 360.000 kr. plus moms. Dog forventer forvaltningen, at meromkostningen til stativerne vil kunne holdes inden for Budget 2023.

TM