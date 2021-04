Indsamling morsdag

SOS Børnebyerne samler ind i Dragør på morsdag, søndag den 9. maj.

15 har allerede meldt sig som indsamlere i Dragør, men der er stadig 59 ledige ruter i kommunen – og skulle man have tid og lyst til at hjælpe, kan man tilmelde sig via SOS Børnebyernes hjemmeside www.sosindsamling.dk eller ved at ringe til dem på tlf.nr.: 33 73 02 33.

Der vil være mulighed for at vælge en rute i nærheden af ens hjem. Efter tilmelding vil indsamlingsskilt med en personlig kode til brug for kontantløs indsamling og øvrige materialer blive tilsendt den enkelte indsamler med posten.