Indsamlingsresultat

Hverken tøsne, hagl eller regn kunne stoppe 54 indsamlere for Kræftens Bekæmpelse ved landsindsamlingen søndag den 11. april. Og det var måske netop vejret, som, foruden den store gavmild af Dragørs borgere, gjorde, at der blev indsamlet i alt 151.275,50 kr. Af beløbet er de 35.456 kr. indgået på Dragørs lokale MobilePay, mens 29.651 kr. er blevet indbetalt via QR-koder. Det svarer til godt 2.800 kr. i snit pr. indsamler med det hele.

QR-kodesystemet fik altså en god start, men skal måske nok udvikles lidt hen ad vejen.

At tro, at mønter og sedler er en sagablot, er en fejlvurdering. For Dragør satte rekord! Aldrig havde Benny Brandt-Jensen, der er leder af Landsindsamlingen i Dragør, set så mange sedler og især mønter på en gang, og derfor ser indsamlingslederen da også gerne, at kontant- og mønttællere geninstalleres i bankerne.

Benny Brandt-Jensen, der herigennem sender sin tak for indsatsen til indsamlere og bidragsydere, oplyser, at næste års indsamling vil finde sted søndag den 3. april.