Initiativpris udsat

Dragør Rotary Klub har besluttet at udskyde konkurencen om Iværksætterprisen 2020 på baggrund af den igangværende krise forårsaget af coronavirusen.

Iværksætterprisen skulle have været uddelt for fjerde år i træk ved et arrangement den 16. april på Dragør Skole, men dette er nu udskudt på ubestemt tid.

Statsministeren og Dronningens stærke appeller tirsdag den 17. marts til den danske befolkning sætter naturlige begrænsninger for afvikling af et så stort lokalt arrangement. De senest er de begrænsende foranstaltninger, der gælder alle former for samvær, forlænget til som minimum den 13. april.

Hos Dragør Rotary Klub er man i sagens natur kede af omstændighederne. Man fortæller, at der har meldt sig spændende nye iværksætterkandidater til årets konkurrence, og man ser frem til at kunne give dem chancen for at vise deres ideer senere på året.

Tilmeldingsfristen til konkurrencen, der hidtil var 31. marts, er samtidig også udskudt – så lokale iværksættere er fortsat meget velkomne til at tilmelde sig – og spørge efter yderligere information – på arboe@clarpr.dk

Så snart der er nyt om årets konkurrence, vil det blive formidlet her i Dragør Nyt.