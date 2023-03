Jobmesse i Tårnby

Torsdag den 23. februar afholdt Tårnby og Dragør Kommuner jobmesse i Amagerhallen i Kastrup.

Med vist interesse fra cirka 600 besøgende, må arrangementet med jobmessen siges at være populært. De mange, der gerne ville ind og deltage, skabte både lang kø og trafikkaos foran hallen.

På messen var mere end 60 virksomheder, kursusvirksomheder og rekrutteringsfirmaer repræsenteret, lige som også både Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, og Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, deltog.

Aldersfordelingen på de besøgende var stor. Her var fremmøde fra de helt unge, der havde sabbatår, og til nogle, der kiggede efter et sidste job og samtidig havde overvejelser om, om de i stedet for skulle vælge at gå på pension eller efterløn. Og så var der også en flok skolebørn fra en nærliggende klub, der havde fundet ud af, at der var bolsjer og chokolader på standene.

En del af de borgere, der besøgte messen, var fra Ukraine. De udviste stor interesse for områderne, men sprogligt var de dog stadig udfordrede.

Der var i det hele taget mange jobsøgere fra fjerne verdensdele: Usbekistan, Argentina og Iran for at nævne nogle stykker.