Jødernes flugt markeret

Frihedskæmper mindet

Som afslutning på dagens arrangementer holdt borgmester Kenneth Gøtterup under lodstårnet en følelsesladet og medlevende tale, hvor han fortalte historien om fiskehandler Ellen Wilhemine Nielsen fra Rønne Alle i Dragør og hendes rolle under besættelsen.

Ellen Wilhemine Nielsen solgte fisk på Gammel Strand i København og formidlede derfra kontakt til Dragør-fiskere, der sejlede såvel jøder som medlemmer af modstandsbevægelsen til

Sverige.

Den modige frihedskæmper blev i 1944 arresteret af tysk politi og deporteret til koncentrationslejren Ravensbrück i Tyskland.

På mirakuløs vis overlevede hun imidlertid opholdet, og i april 1945 blev hun reddet ud af lejren og med svenskeren Folke Bernadottes hvide busser bragt til Sverige.

I forbindelse med talen kunne borgmesteren afsløre, at man har fået fremstillet en mindeplade for Ellen Wilhemine Nielsen.

Pladen havde Kenneth Gøtterup medbragt, og han kunne bevæget fremvise den for de fremmødte, som samtidig blev indviet i tankerne om, hvor den skal placeres. I første omgang er det meningen, at den skal sættes op ved huset på Rønne Alle, hvor hun i sin tid boede, men på sigt er det ønsket, at den skal erstattes af en »snublesten« i fortovet og således blive et permanent minde om en af de helteskikkelser, der var parat til at ofre sig for andre menneskers sikkerhed og frihed.

Efter talen rundedes dagen af med fællessang, hvor Jacob Honoré, leder af Dragør Musik- og Kulturskole, med glød og vid fortalte lidt om alsangfænomenet fra besættelsestiden – og om de tre sange, som i dagens anledning blev sunget.

HAS