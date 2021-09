Journalistik på skemaet

Pennen glødede, da 2.g’erne og 2.hf’erne på Tårnby Gymnasium og HF havde en hel dag i journalistikkens tegn

På Tårnby Gymnasium & HF (TG) har der de seneste år været fokus på at udvikle skriftligheden ved at løfte og stimulere elevernes nysgerrighed og lyst til at udtrykke sig skriftligt.

Tirsdag i sidste uge havde hele årgangstrinet af 2.g’ere og 2.hf’ere som en del af fokusset taget plads i multihallen, hvor de skulle høre om konstruktiv journalistik – og herefter selv have hænderne nede i materien.

TG har i år investeret i et abonnement på avisen Zetland til både lærere og elever, og man mente derfor, det var oplagt, at dagen blev kickstartet med et oplæg af journalist og forfatter Nanna Schelde – netop fra Zetland. Og da oplægget indeholdt information om det at arbejde med konstruktiv journalistik, var eleverne godt forberedte, da de efterfølgende blev sendt på feltarbejde.