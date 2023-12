Jul på Amagermuseet

I den forgangne weekend blev Amagermuseets andet og sidste julemarked for i år afholdt.

Der var her kø ved de populære friskbagte æbleskiver, og mange mennesker valgte og at benytte lejligheden til at gøre et godt køb i en af de mange juleboder.

Juleudstilling

Sæsonen er dog endnu ikke slut på Amagermuseet, for deres juleudstilling fortsætter frem til og med søndag den 17. december og kan besøges hver dag (undtagen mandage) fra kl. 12–16.

