Juleflamenco

Graverboligmøde i Store Magleby Kirke

Torsdag den 7. december kl. 10 indtager en trup af verdensnavne inden for danseformen flamenco kirkerummet i Store Magleby Kirke.

De to dansere, Gema La Milana og Felipe de Algeciras, vil, baseret på billed-rige begivenheder omkring juleevangeliet og flugten til Egypten gennem flamencoens dynamiske udtryk, i taktfulde trin udfolde en kraftfuld, gribende og følelsesladet optakt til julen. Alt imens vil Olayo Jiménez og Marianne Holmboe akkompagnere de to dansere med sang, mens Pedro Viscomi Martín og Jens Viggo Fjord på guitar vil sørge for musikken dertil.

Gratis adgang.