Julemarked og -udstilling er ved at finde form

På Amagermuseet arbejdes der på klargøring af traditionsrige juleaktiviteter

Der er fuldt tryk på Amagermuseets kedler i disse dage.

På den gamle museumsgård er de frivillige Majken Pedersen, Nelly Søndergård og Tina Høegh i fuld gang med at omdanne de gamle stuer til en traditionsfuld juleudstilling.

Et af årets temaer omhandler Store Maglebys pastor Timm – manden, der skrev salmen »Under dine vingers skygge«.

Ud over sit kirkelige arbejde var pastoren med det fulde navn Hermann Andreas Timm også glad for dukketeater, og derfor indgår en smuk kopi af et 1800-tals dukketeater også i juleudstillingen.

Den flotte kopi er minutiøst genskabt af Birgit Pedersen og Henrik Frandsen, der har skænket den til museet.

Hjemmebag og -gjort

På Nordgård er personalet ved at gøre klar til at åbne op for det store julemarked, der løber af stablen de kommende to weekender.

Blandt de mange ting, der skal gøres klar til salg, finder man blandt andet hjemmebagte småkager – fedtebrød, vaniljekranse og klejner – julepynt i alle afskygninger samt unikke genstande; bordskånere flettet af reb, nøgleringe og spækkebrætter af ædle træsorter samt fint drejede julegenstande, som frivillige fra Danmarks Lodsmuseum i årets løb har fremstillet.

Foruden alt dette vil der under julemarkedet også være gang i den 90-huller store æbleskivepande af støbejern, og således vil museumsgæsterne kunne nyde både duften og smagen af friskbagte æbleskiver.

