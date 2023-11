Julen kommer til Dragør

Igen i år byder den kommende højtid på et rigt udvalg af juleaktiviteter over hele byen. En af de særligt populære traditioner er tændingen af juletræet på Neels Torv. Borgmester Kenneth Gøtterup vil læse op fra »Peters Jul«, og der vil være julemusik samt nissepiger i gaderne, inden det hele kulminerer med illuminationen af årets træ efter tegn fra borgmesteren. Tændingen sker lørdag den 25. november klokken 16.

Julemarkeder

I samme weekend er der ogå en række julemarkeder at vælge mellem.

På Amagermuseets julemarked vil der være lokalt håndværk, hjemmebag, julepynt og meget mere til salg foruden frisklavede æbleskiver og varme drikke.

Desuden byder museet på årets juleudstilling med traditionelle og glemte juleskikke. Man kan opleve temapyntede stuer som Christian 2’s Amagertorv og Dirch Jansen-stuen, pastor Timms dukketeater, lykkehjul og fortælling af lokalhistorier. Endelig er der tilbud til børnene om at gå på nissesporjagt efter nissens tøj rundt om på gårdene.

Juleudstillingerne og nissesporet har åbent i de almindelige åbningstider for Amagermuseet, mens julemarkedet tyvstartede i sidste weekend og gentages igen i denne weekend – begge dage fra kl. 12–16.

På Badstuevælen er boderne klar til de kommende weekenders julemarked. Foto: TorbenStender.

Lørdag den 25. november byder også på åbningen af Jul i Dragør på Badstuevælen. Her er der rige mulighed for at opleve julehygge og finde masser af lækkerier til ganen i de flotte boder, der blandt andet byder på ost, røgvarer, pølser, safter, honninghjerter, vin, brændte mandler, julepynt og andre gaveideer.

Markedet har åbent fra 12 til 17 lørdage og søndage til og med 17. december.

Jul i Dragør opstod i forbindelse med skabelsen af DR’s tv-julekalender Tidsrejsen, der blev optaget i Dragør, og hvor en del af historien skulle finde sted på et julemarked i byen. Der fandtes ikke et julemarked i Den Gamle By, da julekalenderen blev optaget i 2013, så man skabte et til lejligheden, hvilket siden er blevet en fast og meget elsket juletradition.

I år bliver Tidsrejsen 2 optaget flere forskellige steder rundt i byen, så man kan være heldig at støde på skuespillere i levende live. I hvert fald hvis man lover ikke at forstyrre optagelserne. Produktionsholdet har fortalt, at de bl.a. optager på Badstuevælen igen, samt at julemarkedet her atter kommer til at spille en rolle.

Dragør Borgerforenings Julemarked 2023 afholdes for 28. gang i den stemningsfulde, pyntede sal i Beghuset, hvor der vil være et udvalg af boder med juledekorationer, gaver og håndværk. Stadepladserne sælges gennem foreningens hjemmeside, hvis man er interesseret i en stand.

Borgerforeninges julemarked finder sted søndag den 26. november fra kl. 11–17. Her vil der ud over muligheden af at aflægge de mange boder et besøg også være mulighed for at nyde et glas varm gløgg og deltage i det populære julelotteri med attraktive præmier.

Levende Låger

Rundt omkring i den gamle by er det også muligt hver dag fra den 1. til den 24. december at opleve Dragørs helt egen julekalender Levende Låger. Alle, der har lyst til at være med, mødes kl. 17 på Badstuevælen ved julemarkedet og går derfra gennem Dragørs gader til dagens hemmelige mål, hvor værterne vil dele deres historier med dagens deltagere. Arrangementet er hver dag en overraskelse, der kan byde på f.eks. fællessang, underholdning eller måske lidt godt at spise eller drikke.

Er man mere til levende musik indenfor i varmen, så byder både Dragør og Store Magleby Kirker på mange arrangementer og koncerter julen igennem.

Første koncert er allerede på mandag, den 27. november, hvor Dragør Gospelkor og band giver julekoncert i Dragør Kirke klokken 19.30, og i Store Magleby Kirke er der julehygge med bl.a. gløgg, æbleskiver og julesange torsdag den 30. november kl. 9.30 i graverboligen.

December måned vil i øvrigt også byde på julecirkus i Hollænderhallen, børneteater på biblioteket og meget mere.

RMP