Kæmpe renovering af Strandparken skrinlagt

Økonomien er løbet løbsk for renoveringsprojektet af Strandparkens Afdeling 5, og den store helhedsplan ser derfor alligevel ikke ud til at blive til noget

Af Rasmus Mark Pedersen

Det var noget af et chok, der blev leveret i seneste udgave af »Byggenyt« fra Strandparken til beboerne i Afdeling 5 – altså det rækkehusbyggeri, der ligger på Rødtjørnen.

Økonomiske overskridelser og uforudsete udgifter har ført til, at den ambitiøse renovering af afdelingen nu er lagt på is.

I Byggenyt skriver Boligselskabet Strandparken, at en lang række undersøgelser har vist, at det kræver rigtigt mange og omkostningstunge tiltag at fremtidssikre Afdeling 5 ved en renovering.

Det er primært prisstigninger på byggematerialer og rentestigninger, der har størst betydning i det skredne budget. Men samtidig er der også konstateret udfordringer med blandt andet et højt grundvandsniveau og flere forekomster af asbest.

I alt betyder undersøgelserne, at prisen for renoveringen er steget fra 230 mio. kr. til 330 mio. kr. Samtidig har Strandparken undersøgt, om Landsbyggefonden, som stod klar til at finansiere en del af renoveringen, var klar til at skyde flere penge i – men det lader de ikke til at være. Derfor vil en gennemførelse af projektet, ifølge Strandparken selv, betyde en huslejestigning på 65%.

Nedrivning til soklen

Borgmester Kenneth Gøtterup har via e-mail sendt en udtalelse om sagen til Dragør Nyt. Han skriver blandt andet: »Jeg ser med stor bekymring og alvor på situationen på beboernes vegne i Afdeling 5. Det er alvorligt, da en stor del af boligerne er ramt af skimmelsvamp, og der er behov for renovering.«

Strandparken skriver kort, at de i deres dialog med Landbyggefonden har talt om en såkaldt sokkelrenovering i stedet for. I en sådan river man hele bygningen ned, så kun soklen står tilbage, og oven på denne bygger man så et nyt byggeri. Det vil stadig tælle som renovering i lovmæssig forstand og dermed være berettiget til en øget støtte, og samtidig kan det muligvis også være billigere end at skulle arbejde med de eksisterende bygninger.

Til gengæld vil det sandsynligvis have et langt større CO 2 -aftryk og tage længere tid, hvor ingen beboere vil kunne bo i de nedrevne boliger.

Det er stadig alt for tidligt at sige, om en sokkelrenovering kunne være vejen frem; dels fordi der først skal laves nye beregninger, og dels fordi der muligvis også skal indsendes nye ansøgninger. Og det er en proces, der må formodes at tage årevis.

Usikker økonomi

Borgmesteren reagerer skarpt på nyheden, fordi han ser en række advarselslamper blinke i forhold til Strandparkens økonomi.

»Jeg bliver bekymret, når vi ved godkendelsen af årsregnskabet i december 2023 blev orienteret om, at regnskaberne og revisionsprotokollatet viser, at Strandparkens øvrige afdelinger 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10 ikke har tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold de næste 20 år,« skriver borgmesteren.

Med andre ord så er der heller ikke penge nok til renoveringerne af de andre afdelinger i Strandparken, når deres tid kommer.

»For problemet er jo, at når der ikke afsættes tilstrækkelig med midler til vedligehold, risikerer vi jo, at andre afdelinger også forringes. Jeg vil gerne af hensyn til beboernes fremtid have sikkerhed for, at de andre afdelinger over årene ikke kommer i en bygningsmæssig tilstand, hvor de forringes, fordi der ikke afsættes midler nok til renovering,« lyder det altså fra Kenneth Gøtterup.

I første omgang var beboerne inviteret til møde i Strandparken mandag den 15. april for at kunne stille spørgsmål til situationen.

Nu følger en proces, hvor Strandparken skal lave en ny plan for renoveringen, som Landsbyggefonden vil godtage.

Samtidig vil borgmesteren gerne have, at kommunen som tilsynsførende med Strandparkens økonomi følger op på situationen.

»Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen må drøfte situationen og følge sagens udvikling tæt,« siger han.

Og beboerne i Afdeling 5? De må blive boende i deres nedslidte boliger en rum tid endnu.