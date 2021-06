Vi har modtaget:

Kandidat til kommunal- og regionsrådsvalg

Forleden havde jeg glæden af at blive valgt til Venstres Dragør-kandidat til regionsrådsvalget til november.

Såvel til kommualvalget som til regionsrådsvalget er vi sideordnet opstillet, hvilket vil sige, at uanset, hvor man står på listen, er det dem med flest personlige stemmer, der vælges.

Både i Dragør og i regionen vil jeg kæmpe for de bedst mulige forhold for Dragørs borgere. I den kamp er ingen drømme for store, og ingen detaljer for små.

Det gælder nu blandt andet kampen for:

Bedre trafikale- og infrastruktur, så Dragørs borgere meget mere effektivt kan komme til og fra København og de forskellige hospitaler samt specialklinikker. Desuden skal vores unge nemt kunne komme til deres uddannelsesinstitutioner og sikkert hjem fra natte-livet

Et langt bedre psykiatrisk behandlingssystem, så vores mest udsatte ikke parkeres, men hjælpes tilbage til livet

Et bedre og mere sikkert sundhedssystem, hvor fokus er på hurtig udredning og behandling.

Bedre naturbeskyttelse – specielt af vores unikke områder her på Sydamager

Fokus på ledighedssituationen, hvor vi som lufthavnskommune er ekstra hårdt ramt, og hvor jeg ønsker en effektiv straksaktivering af vores unge ledige, så de enten kommer i job eller uddannelse.

Og derudover, som altid:

Dragør som en levende og tryg by med fokus på private initiativer og beskyttelse af byens mange herlighedsværdier.

I Dragør er vi store, men for resten af hovedstadsområdet er vi små.

Samtidig ved vi godt, at mange af de helt centrale ting ikke bestemmes af os selv, men af eksempelsvis regionen, blandt andet sundhed, transport og naturbeskyttelse. Derfor er det helt centralt, at vi får en lokal valgt til regionsrådet, og derfor beder jeg vælgerne overveje at stemme på mig eller en af de andre lokale kandidater. Det vigtigste er, at Dragørs stemme bliver hørt højt og tydeligt.

Med venlig hilsen

Kim Dupont