Kaninudstilling

I weekenden lørdag den 18. og søndag den 19. juni afholder Amagerlands Kaninavlerforening udstilling på Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 på Vestamager – hvilket er tæt på foreningens klubhus, som desværre er brændt.

Lørdag har udstillingen åbent for publikum fra kl. 14–19, og søndag fra kl. 10–15. Begge dage er alle velkommen til at kigge forbi standene, hvor både nye og gamle avlere står til rådighed for en snak og eventuelt lidt råd eller vejledning, hvis der er brug for det.

På udstillingen vises blandt mange forskellige racekaniner i forskellige størrelser og et væld af farver: den store belgiske kæmpe – kaninernes konge på over syv kg – og den lille hermelin med de små ører.

På udstillingen vil kaninerne blive bedømt af en uddannet kanindommer fra Danmarks Kaninavlerforening.

Når alle dyrene har været på bordet og er blevet bedømt efter nordisk kaninstandard, kåres udstillingens bedste og flotteste kanin som amagermester.

Søndag fra kl. 12–14 afvikles der kæledyrsudstilling for dem, der har lyst til at fremvise deres kanin.

Gratis adgang.

Få yderligere information på www.amagerkaniner.dk