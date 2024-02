Kirkejazz

Søndag den 18. februar kl. 15 er der jazz med Nana Rashid i Dragør Kirke.

Nana Rashid er en dansk jazzkunstner med rødder i Oman og Zanzibar. Nerven, i alt det hun gør, er en tro på, at musik kan afsløre alt det, der er menneskeligt. Med sin ærlighed og åbenhed trækker hun de usynlige, men mærkbare bånd, der binder mennesker sammen, frem.

Hendes debutalbum »Music For Betty«, der udkom i april sidste år, indeholder musik, der er skrevet til at hele sjælens sårbare og iturevne dele. Pladen handler i bund og grund om at turde kræve retten til sig selv – retten til sin egen identitet, følelser og udtryk.

Nana Rashid har netop vundet prisen som årets nye jazznavn ved DMA Jazz (Danish Music Awards Jazz).

Koncerten i Dragør Kirke er en del af den landsdækkende festival Vinterjazz.

Gratis adgang.