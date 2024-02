Klimakur for erhvervslivet

Af Rasmus Mark Pedersen

Onsdag den 31. januar blev den årlige nytårskur afholdt for de erhvervsdrivende på Dragør Rådhus.

Arrangementet, som er et samarbejde mellem kommunen og foreningen Dragør Erhverv, gentog sidste års succes og bød på en tidlig aften med netværk, inspiration og blikket rettet mod en grønnere fremtid.

Formanden for Dragør Erhverv, Rasmus Gundelund Nielsen, bød de cirka 40 fremmødte velkommen og udtrykte i sin tale stor tilfredshed med kommunens indsats. Han roste den nye kommunale erhvervs- og turismekonsulent, der kom til i 2023, fordi hun har sat skub i turismeindsatsen og hjulpet den kommende erhvervsstrategi på vej.

»Forandring Fremmer Forståelsen« var et punkt, som formanden lagde vægt på i sin tale. Han tilpassede således sætningen til »Forandring Fremmer Forretningen«.

Under denne betegnelse kom han ind på det vigtige aspekt, at erhvervslivet følger med i den forandring, der sker – på såvel detailfronten som for håndværksbranchen og de liberale erhverv i Dragør.

Han fremhævede, at erhvervene i Dragør også selv har ansvar for at se ind i nye muligheder, både for at tiltrække kunder samt at kommunikere sine budskaber ud.

Rasmus Gundelund Nielsen pointerede vigtigheden i, at tilpasningen sker i et tempo der passer til forretningen, men han påpegede, at udviklingen for alle erhvervsområder øger nødvendigheden af at gøre opmærksom på sig selv oftere og endnu mere end før – det være sig via annoncer i lokale aviser og andre kanaler.

En ting er sikkert: Forandringen er her, og hvis man lader stå til, så kan man ende som en ufrivillig passager, der er efterladt på perronen, når toget kører ind i 2024 og fremtiden med fuld kraft, lød det fra formanden.

Borgmester Kenneth Gøtterup berettede om det forgangne år set fra erhvervslivets perspektiv. Han betonede betydningen af ekstern hjælp til at reducere sagsbehandlingstiden på planområdet, ligesom han nævnte et nyt turismesamarbejde med Tårnby og København.

(Artiklen fortsætter efter billederne.)