Niels Jensens bog »Den Hemmelige Krig – Truslerne mod Danmark 1949–1990«.

Koldkrigs-foredrag

Samarbejde om lukning af Øresund

Den forhenværende efterretningsofficer og journalist Niels Jensen gæster tirsdag den 10. oktober kl. 19 festsalen i Dragørs Aktivitetshus for at holde foredrag for medlemmerne af Dragør Lokalhistoriske Forening.

Hemmelige aftaler

Niels Jensen har skrevet bogen »Den Hemmelige Krig – Truslerne mod Danmark 1949–1990«, der udkom lige før jul sidste år.

Dragørs historiker, Dines Bogø, er begejstret for bogen.

»Det er længe siden, jeg har læst en så spændende bog om den kolde krig – og i vort nærområde,« siger Dines Bogø.

Øresund og de andre danske stræder har altid været vitale storpolitiske gennemsejlingsfarvande og gav under den kolde krig anledning til et dybt hemmeligt dansk-svensk militært samarbejde omkring Øresund – til trods for at Sverige var et højlydt erklæret neutralt land.

I bogen fokuserer forfatteren på de hemmelige aftaler mellem danske og svenske forsvarschefer omkring overvågningen og de forberedte minespærringer i den sydlige del af Øresund.

»De svenske politikere gjorde et stort nummer ud af, at Sverige var strikt neutralt, og at Danmark var medlem af NATO – og at der derfor ikke foregik noget militært samarbejde over Øresund. Intet er mere forkert«, siger Niels Jensen, som samtidig fortæller, at han fremviser skriftlig dokumentation med klassifikationen yderst hemmeligt.

Det hemmelige sømilitære samarbejde mellem Danmark og Sverige omkring Øresund omfattede under den kolde krig udlægning af under-søiske kabler mellem Hellebæk ved Helsingør og Läröd på den svenske side. Kablerne skulle bruges til afsløring af undervandsbådes neddykkede sejlads gennem Øresund. Dertil havde man planer om en koordineret udlægning af minefelter omkring Flinterenden og Drogden – fra begge sider af sundet.

Minelægningen skulle fra den danske side ske ved hjælp af Søværnets store minelæggere af FALSTER-klassen. Fra svensk side skulle minelægningen foretages med de svenske bilfærger tilhørende Scandinavian Ferry Lines fra Helsingør-Helsingborg-overfarten og bilfærgen »Drogden« fra Dragør-Limhamn-overfarten. De store færger »Betula«, »Carola«, »Primula« og »Ursula« var udskrevet til hemmelige tjeneste i den svenske flåde som hjælpeminelæggere.

Færgen »Drogden« var klassificeret som »Hjälpminfartyg 22« i den svenske flåde. Til denne var der i dyb fredstid oplagt miner til spærring af Øresund på et hemmeligt minedepot i Klagshamn.

De danske stræder Øresund, Storebælt og Lillebælt har i mange århundreder været af storpolitisk vigtighed for alle staterne omkring Østersøen.

Vigtigheden understreges af den omfattende sø- og luftmilitære aktivitet omkring Østersøen og Danmark som »proppen« til og fra Østersøen – en vigtighed, der også er vital i dag med den ændrede militære situation i Nord- og Østeuropa.