Korjulekoncert

Søndag den 5. december havde de tre lokale kor, Dragørkoret, SAS-koret samt Dragør Gospelkor, sat hinanden stævne i Dragør Kirke. De benyttede lejligheden til at synge julen ind foran et talstærkt publikum, som også fik lejlighed til at deltage i løjerne med juleglad fællessang. Det blev en flot koncert med herlig stemning både blandt de optrædende og tilhørerne i kirkesalen.