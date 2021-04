Kriminelle på besøg

Stjålen bil hjemhørende i Kolding fundet i Dragør – og ikke langt derfra også en mulig gerningsmand

Københavns Politi blev i onsdags, den 7. april, kontaktet af en mand fra Kolding, der havde meldt sin bil stjålet. Manden oplyste, at han ud over sin politianmeldelse også havde sendt en efterlysning ud på sociale medier, og at han nu havde fået henvendelse derom.

Han var blevet kontaktet af en person, der havde genkendt bilen på Amager. Kassevognen har nemlig nogle særlige kendetegn, som velbeskrevet i efterlysningen øjensynligt har gjort den let at genkende.

Politiet sendte straks flere patruljer til Amager for at lede efter kassevognen. Og en af disse patruljer fandt bilen i Dragør, hvor den var blevet parkeret på Fægårdsvej, der trods beliggenhed over grænsen til nabokommunen har postnummeret 2791.

Ikke langt derfra kunne en anden patrulje anholde en 32-årig mand, man mistænkte kunne stå bag tyveriet, og denne mistanke blev bestyrket af, at patruljen cirka 100 meter fra manden fandt en nøgle, der hørte til kassevognen.

I kassevognen var der tyvekoster fra et indbrud i Kolding – selvsamme sted bilen var blevet stjålet fra.

Den 32-årige mand – en tjekkisk statsborger – blev overgivet til Sydøstjyllands Politi og er nu blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Og så skulle det være ganske vist, at kassevognen er kommet tilbage til rette ejermand i det jyske.