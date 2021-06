Vi har modtaget – svar til Erling Brodersen:

Kulturhus på havnen

Vi er helt sikkert mange, der holder af den gamle skurby på havnen, og tanken om at udvide skurbyen er bestemt sympatisk. Ingen tvivl om det!

Men alternativet til en udvidelse behøver jo ingenlunde at føre til et monsterbyggeri på den gamle værftsgrund, som Erling Brodersen skriver (læs indlægget her, red.) – det vil næppe være i nogens interesse. Et nyt kulturhus – til gavn for alle byens borgere, unge såvel som ældre – skal naturligvis bygges, så det falder naturligt ind på vores gamle havn.

Et kulturhus vil kræve en oprensning af værftsgrunden, og det er dyrt, men om regningen bliver på mindst 10 mio. kr. er der vel ikke nogen, der ved endnu? Og skal grunden ikke renses, uanset hvad grunden ender med at skulle huse?

Erling Brodersen skriver, at den gamle biograf bør blive, hvor den er i dag. Dragør Biografforening gør opmærksom på, at det næppe er en mulighed, da det indtil videre ikke har været muligt at forhandle en længere lejekontrakt på plads. Den nuværende kontrakt udløber i foråret 2023.

Samtidig har biografen til huse i en bygning, der trænger til renovering, og det bliver både svært og dyrt at skabe en moderne biograf med adgang for alle. Den nuværende biograf er ikke tilgængelig for mennesker med ganghandicap, ligesom der ikke er handicaptoiletter og ej heller plads til at etablere sådanne.

Endelig vil vi gerne understrege, at biografen kun er en del af et kommende kulturhus, der vil rumme så meget mere end biograf og møde-lokaler. Blandt andet vil der være plads til teater, fællesspisning, galleri og foredrag. Med andre ord: Et samlingssted for byens borgere.

Det er muligt at få visionsoplægget for kulturhuset i Dragør Bio eller at læse det på biografens hjemmeside. Vores vision er at skabe et kulturelt samlingspunkt, hvor alle kan føle sig velkomne.

Med venlig hilsen

Mette Jansen

På vegne af Arbejdsgruppen bag Kulturhus Dragør