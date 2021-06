Nysted Havn – så enkelt og smukt kan det gøres.

Vi har modtaget:

Ny skurby på den gamle værftsgrund

Stor tak til Carsten Olesen og Birger Nielsen for deres glimrende forslag til udnyttelse af værftsgrunden – et forslag, som hverken vil koste kommunens hårdt pressede økonomi eller skabe yderligere parkeringsproblemer i havneområdet (læs Carsten Olesen og Birger Nielsens debatindlæg »Et jordnært forslag som er til at betale« her, red.). Og tilmed et forslag, som vil medføre en hårdt tiltrængt forskønnelse af havnepladsen. De små rødmalede træbygninger med gavlen ud mod fiskerihavnen er en klassisk og smuk forlængelse af havnefronten og falder naturligt ind i den eksisterende bebyggelse.

Skurbyen er en elsket, men til tider overset del af Dragør by – det er ægte kultur, som bør bevares. Og nu er chancen der for at give den en smuk ramme og en tiltrængt udvidelse for de mange på venteliste.

Spar byens borgere for yderligere et monsterbyggeri på havnen og en regning på mindst 10 mio. kr. alene til oprensning af værftsgrunden. Bevar den gode gamle biograf, hvor den ligger. Der er ikke i Dragør behov for flere mødesale. Der er i forvejen rigeligt af både private og offentlige lokaler, som står gratis til borgernes rådighed.

Carsten Olesen og Birger Nielsens forslag kan gennemføres for private midler og vil tilmed generere lejeindtægter til kommunen. Det er et projekt, som fortjener opbakning fra alle sider.

Med venlig hilsen

Erling Brodersen