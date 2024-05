Kunst på havnen

Mor og datter udstiller i havnegalleriet

Blomstermotiv af Monnique.

Værk af Frida Freja.

Af Thomas Mose



Frida Freja og Monnique Art inviterer til en spændende udstilling i Dragør Havnegalleri fra den fredag den 24. til torsdag den 30. maj.

Udstillingen byder på farverige og energifyldte værker fra både mor og datter, Frida Freja og Monnique.

De to kunstnere deler en passion for at male blomster, men deres kunstneriske udtryk strækker sig også til andre motiver.

Frida Freja er blandt andet kendt for sine malerier af sydlandske huse og havbilleder, mens Monnique også skaber abstrakte værker.

Udvidet åbningstid

De to kunstnere har valgt at udvide åbningstiden med en time dagligt. Deres udstillingen åbner således allerede kl. 12 og lukker til sædvanlig tid kl. 18 – dog melder de også ud om en forlængelse af åbningstiderne, hvis vejret er godt.

Der afholdes fernisering lørdag den 25. maj fra kl. 13–17, hvor besøgende vil blive budt på et glas vin og lidt snacks, som kan nydes, mens de beundrer de nyeste værker fra begge kunstnere.

Inden Frida Freja og Monnique rykker ind i det hyggelige galleri på Strandlinien, er der endnu et par dage tilbage af udstillingen af Kirsten Zwicks og Trille Bregenborgs farverige værker.

Se også annoncen på side 3.