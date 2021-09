Hun fortæller videre, at coronapandemiens nedlukninger har vist, at vi har brug for hinanden, og udviklingen på de sociale medier har vist, at vi har brug for at tale sammen.

»Bibliotekerne har en biblioteksstrategi, der arbejder for at styrke fællesskaberne i kommunen samt at nå verdensmålet om partnerskaber for handling,« skriver Henriette Ritz Kylmann blandt andet i invitationen til politikerne.

Bibliotekets idé er at skabe et alternativ til »råberiet« på de sociale medier og et forsøg på at fremme den demokratiske samtale, fortæller Henriette Ritz Kylmann.

Lån en kandidat – og et æggeur

Der har været positiv opbakning fra alle de kandidater, der sidder i den nuværende kommunalbestyrelse, og det samme gør sig gældende for de øvrige opstillingsberettigede, siger Henriette Ritz Kylmann.

Også borgerne har vist interesse for idéen – nogle borgere vil sågar gerne møde to kandidater på en gang – og alle kandidater har sagt okay til det.

Idéen er, at kandidaterne fortæller, hvornår de er til rådighed for en 30 minutter lang samtale, som borgerne så kan booke. Bookningen foregår via bibliotekernes hjemmeside drabib.dk – der er allerede mange »kandidat-tider« i systemet, og der kan nu bookes kandidater med tider fra på mandag den 6. september.

Samtalen kan enten foregå på biblioteket eller som en spadseretur rundt i Dragør. Og kaffen står klar på biblioteket, der også lover mulighed for »coffee to go«.

Til brug for samtalen har biblioteket indkøbt 10 æggeure, som Henriette Ritz Kylmann smilende viser frem på sit kontor. Og skulle det vise sig, at den halve time ikke var nok, kan borgeren booke igen.

Demokratiet er vigtigt

Dragør har en høj stemmeprocent ved kommunalvalgene, konstaterer Henriette Ritz Kylmann, og som leder af en dannelsesinstitution mener hun, at biblioteket har et ansvar for at udbrede samtalen og dialogen. Demokrati og samtale er alvorligt. Og ved en samtale imellem to mennesker sker der noget andet, end når dialogen foregår på sociale medier. Det har stor betydning at se hinanden ansigt til ansigt fremfor at skrive på en skærm.

Idéen til Lån en kandidat er inspireret af Menneskebiblioteket, der siden år 2000 har været en platform, hvor man kan låne en person til en samtale, der udfordrer fordomme, stigma og stereotyper. Her kan man stille de nysgerrige spørgsmål, for Menneskebiblioteket skaber et trygt rum til dialog, hvor emner kan diskuteres åbent imellem de frivillige »menneskebøger« og deres læsere.

På indre Nørrebro har et bibliotek for eksempel med succes »udlånt« en politibetjent, og Henriette Ritz Kylmann har selv sammen med en ven lånt en ung muslim på Menneskebiblioteket. Det var en god oplevelse og for-domsnedbrydende begge veje, fortæller hun.

Demokratisk efterår

Bibliotekerne holder igen fuldt åbent efter nedlukningen på grund af covid-19 og har lagt op til et spændende efterår i det kommende kommunalvalgs tegn.

Ud over tiltaget Lån en kandidat er der lagt op til Danmarks største vælgermøde, når Dragør Bibliotekerne i slutningen af oktober sammen med landets øvrige folkebiblioteker samtidigt afholder vælgermøde. Der vil også blive afholdt børnevalg, hvor børnebogsfigurer er på valg, så børnene bliver fortrolige med at afgive deres stemme, og så vil daginstitutioner og skoler blive inviteret til at tegne deres egen valgplakat.

Henriette Ritz Kylmann håber, der vil være styr på covid-19 og vaccinerne, så arrangementerne kan gennemføres problemfrit. Og hun er spændt på, hvordan borgerne tager imod idéen om at låne en kandidat – men håber på stor interesse. Som hun gør opmærksom på, så styrer kommunerne to tredjedele af alle offentlige midler, så valg til kommunalbestyrelsen er vigtigt.

Yderligere info: drabib.dk