Ladestandere ved Hollænderhallen

Hvor langt fremme er opgaven?

For et halv år siden fik Dansk Folkeparti et enigt byråd til at gå med til, at der den 1. april 2022 opstilles ladestandere ved Hollænderhallen.

Det skete, da byrådet blev informeret om, at ministeriet fastholdt, at flygtningepavillonerne skal være fjernet senest april. Dette gjorde, at jeg foreslog, at vi samme dag skulle indvi en håndfuld ladestandere. Ved at gå i gang straks ville Dragør kunne have ladestanderne klar, så snart boligerne var væk. Og vi ville kunne få fremtidig brug af de eksisterende kabler.

Da vi i sin tid indrettede flygtningeboligerne, kostede det en formue med kloak, vand og ikke mindst el. Ellen blev trukket fra Hollænderhallen, men det viste sig, at transformeren i hallen ikke kunne levere strøm nok til beboerne, hvilket gjorde, at den skulle udskiftes til en ny og større model. Og en sådan transformer er da godt nok meget dyr at købe og installere ...