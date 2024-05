Lagkagehuset må ikke udvide serveringen ved Badstuevælen

Af Rasmus Mark Pedersen



Badstuevælen får ikke flere borde og stole fra Lagkagehuset denne sommer.

Den landsdækkende bagerkæde havde ellers ansøgt om at få lov til at udvide deres areal, så de havde mulighed for at have flere udendørs gæster.

Men det bliver ikke til noget, har politikerne i Klima-, By- og Erhvervsudvalget bestemt.

Lagkagehusets plan var ellers at opstille 12 borde med tilhørende bænke og stole, foruden tre parasoller og en hel del plantekasser. Det samlede areal skulle fylde 7,7 gange 11 meter, hvilket er noget større, end det der er tilladelse til i dag.

I 2022 fik Lagkagehuset godkendt, at otte borde kunne stå på 7 gange 7 meter, men det var uden bænke og plantekasser.

Dengang ville man også gerne have haft borde og stole langs facaden, men de ragede en smule ud i gangarealet, så der blev kun tilladt bænke, hvor det er sværere at balancere ind med en kop cappuccino.

Generelt bærer ansøgningen præg af at være en genindsendelse fra, da kæden etablerede sig i byen. Tegningen, af hvordan de nu gerne vil have indrettet pladsen, er nemlig dateret 2021.

Politikerne valgte da også kun at give tilladelse til brug af det areal, de allerede tidligere havde tilladt anvendelse af.