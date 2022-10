Lidt vildere foredrag

I samarbejde med Lions Dragør arrangerer Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18, onsdag den 5. oktober kl. 19, foredrag med Katrine Turner.

Foredraget handler om, hvordan man kan få mere »vild« natur ind i haverne og kommunen – om hvordan man med få, simple tiltag kan give plads til flere sommerfugle, vilde bier, fugle og smådyr – uden at gå på kompromis med æstetikken i villahaven, baggården eller kolonihaven.

Katrine Turner er biolog, designer og naturhavebogsforfatter, og så står hun bag virksomheden Vildskab, der arbejder med at udbrede idéen om at have mere natur tættere på.

I foredraget vil biologen trække på erfaringer fra forskellige større og mindre projekter i private og offentlige have- og parkanlæg. Læs i øvrigt mere om foredraget på dragoer.lions.dk samt i annonce på side 2 i ugens avis.

Gratis adgang