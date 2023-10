Efter prisuddelingen sagde modtageren selv, at han ikke ville fremhæve en enkelt ting: »Jeg har ikke behov for at fremhæve noget,« forklarede han med et smil. Og den beskedne facon fortsatte, da han på bedste sportsinterviewstil skulle beskrive sine følelser: »Jeg er benovet og forundret. Det havde jeg ikke forventet. Jeg har bare gjort det, man bør gøre, når man inter-esserer sig for ting.«

Specielt interessen for lodsernes historie fyldte meget i begrundelsen for årets prismodtager. Og det var da også de frivillige fra Danmarks Lodsmuseumsforening, der var mødt talstærkt op for at hylde en af deres venner.

Kulturelt fyrtårn

Prismodtageren blev også hyldet med flotte ord fra borgmester Kenneth Gøtterup samt formand for museumsforeningen Ida Clementsen.

Der var medbragt blæseinstrument og tekster, så Dragørs Lodssang kunne afsynges med både højt humør og trut-trut.

Poul Himmelstrup blev undervejs i talerne benævnt som »kulturelt fyrtårn« – og det blev fremhævet, hvordan han tidligere havde udtrykt, at »Dragørs ejendommeligheder ligger mig på sinde«.

Og dette var tydeligt at mærke, da han skulle udtale sig bagefter. Specielt udtrykte han sin glæde over, at lodsmuseet kommer til at stå som et varigt monument i mange år fremover.

»Det er da det dejligeste minde at have,« siger han.

Højlydte klapsalver

Som det sidste punkt på programmet skulle kommunens handicappris uddeles, men desværre var årets prismodtager ikke til stede. Derfor bad formanden for Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget Nicolaj Bertel Riber de fremmødte om at klappe ekstra højt, så det kunne høres på den video, der blev optaget til hende.

Vinderen blev nemlig Jeanet Barth, der er formand for handicaprådet i kommunen. Her repræsenterer hun Gigtforeningen, og ifølge begrundelsen for tildelingen gør hun et utrætteligt arbejde for at sætte handicappedes forhold på dagsordenen.

Et faktum prisvinderen blev fortjent hyldet for, inden deltagerne i festligholdelsen stille og roligt kunne sætte champagneglassene til side igen (uden alkohol kunne borgmesteren præcisere, da der ikke må serveres alkohol til kommunale arrangementer med børn under 18 år) og forlade hallen igen igennem den spritnye karruseldør.