Løsning på toiletproblematik

Coronapandemien har lokket folk ud i naturen – og åbningen af Amarminoen har bragt mange på vandretur til Dragør. Gennem tilslutning til appen FindToilet har de vandrende nu fået mulighed for hurtigt at finde det nærmeste, offentlige toilet langs ruten

Af Birgit Buddegård

Amarminoen lokkede mange vandrere ud i det fri – men førte også til, at Dragør Kommune blev opmærksom på det, som de omtaler som toiletproblematikken.

Dette problem er nu løst ved hjælp af appen FindToilet, der er udviklet af Tine Müller.

Hun var gennem TV og socialemedier blevet opmærksom på de manglende oplysninger om toiletter langs Amarminoen og tog derfor kontakt til Dragør Kommune.

Tine Müller fik i 2006 idéen til appen, der viser, hvor man kan finde et offentligt toilet, og siden har mange kommune tilmeldt sig, heriblandt nu også Dragør Kommune. Tine Müllers drømmer om at få alle landets kommuner med.

For at appen kan fungere efter hensigten, er det vigtigt, den altid er opdateret, og derfor er det kommunerne selv, der skal lægge data ind. Men det er gratis og nemt for kommunerne at deltage.

Dragør har åbnet sine toiletter

Normalt er Dragørs offentlige toiletter lukket i vintersæsonen, men kommunen fik dem hurtigt åbnet og opstillet skilte med henvisning til nærmeste offentlige toilet på Amarminoens rute, oplyser Morten Bilde Kias fra Dragør Kommune.

Han siger yderligere, at Tine Müllers FindToilet-app er et godt initiativ, der kan hjælpe de vandrende til hurtigt at finde et toilet langs vandreruter.

Dragør Kommune vil løbende opdatere appen med oplysninger og billeder, efterhånden som de bliver indsamlet, lyder det fra Morten Bilde Kias.

FindToilet

På appen FindToilet, der kan hentes til både iPhone og Android, vises, ud over hvor det nærmeste offentlige toilet befinder sig, også blandt andet åbningstider, om toilettet er bemandet, og om det er handicapegnet.

Yderligere info: FindToilet hos App Store eller Google Play.